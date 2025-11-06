Ambasador EU je u zgradu Skupštine juče ušao na sporedni ulaz: Jači simbol odnosa vlasti prema Uniji nam ne treba

Na dan objavljivanja Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, šef delegacije EU Andreas fon Bekeret uručio je ova dokument predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić.

Prema pisanjima medija, ovaj evropski zvaničnik je u zgradu parlamenta ušao na sporedni ulaz, upkos ceremonijalnom kontekstu ovog sastanka, što ovu odluku čini vrlo neobičnom. Istog dana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u poseti Briselu, gde je učestvovao na Samitu o proširenju Evropske unije koji je organizovala TV-mreža Juronjuz. Za razliku od Bekereta u Beogradu, predsednik Srbije je u Briselu dočekan dostojno funkcije koju drži. Prema protokolu,