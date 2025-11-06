Ambasador EU je u zgradu Skupštine juče ušao na sporedni ulaz: Jači simbol odnosa vlasti prema Uniji nam ne treba

Danas pre 3 sata  |  Lena Stevanović
Ambasador EU je u zgradu Skupštine juče ušao na sporedni ulaz: Jači simbol odnosa vlasti prema Uniji nam ne treba

Na dan objavljivanja Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, šef delegacije EU Andreas fon Bekeret uručio je ova dokument predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić.

Prema pisanjima medija, ovaj evropski zvaničnik je u zgradu parlamenta ušao na sporedni ulaz, upkos ceremonijalnom kontekstu ovog sastanka, što ovu odluku čini vrlo neobičnom. Istog dana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u poseti Briselu, gde je učestvovao na Samitu o proširenju Evropske unije koji je organizovala TV-mreža Juronjuz. Za razliku od Bekereta u Beogradu, predsednik Srbije je u Briselu dočekan dostojno funkcije koju drži. Prema protokolu,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić: Neće se dogoditi da građani u kanticama kupuju benzin

Vučić: Neće se dogoditi da građani u kanticama kupuju benzin

Jugmedia pre 34 minuta
Žestoko neslaganje šefa delegacije EU i predsednika Srbije: „Ogledalo stvarnosti“ ili „tuđe mišljenje“

Žestoko neslaganje šefa delegacije EU i predsednika Srbije: „Ogledalo stvarnosti“ ili „tuđe mišljenje“

Nedeljnik pre 4 sati
Vučić poručio da će ubuduće govoriti u stilu „cveće cveta“, ali neće da se pravi lud

Vučić poručio da će ubuduće govoriti u stilu „cveće cveta“, ali neće da se pravi lud

Serbian News Media pre 4 sati
Vučić veruje da Srbija može da se pomeri sa poslednjeg mesta u napredovanju ka EU

Vučić veruje da Srbija može da se pomeri sa poslednjeg mesta u napredovanju ka EU

Serbian News Media pre 4 sati
Vučić o Izveštaju EK: „Vi ste rekli da je to ogledalo, ja bih rekao da je to vaše mišljenje“

Vučić o Izveštaju EK: „Vi ste rekli da je to ogledalo, ja bih rekao da je to vaše mišljenje“

Danas pre 5 sati
Vučić: Vlada Srbije može da promeni odluku o neuvođenju sankcija Rusiji

Vučić: Vlada Srbije može da promeni odluku o neuvođenju sankcija Rusiji

Nova pre 5 sati
Vučić: Neće se dogoditi da građani u kanticama kupuju benzin

Vučić: Neće se dogoditi da građani u kanticama kupuju benzin

Nova ekonomija pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaSkupština SrbijeBriselEUPredsednik SrbijeEvropska komisijaAna Brnabić

Ekonomija, najnovije vesti »

Realni BDP Srbije uvećan je za oko dva odsto od početka godine

Realni BDP Srbije uvećan je za oko dva odsto od početka godine

Danas pre 2 sata
Vlada Srbije usvojila predloge zakona o sistemu kontrole hrane i o organskoj proizvodnji

Vlada Srbije usvojila predloge zakona o sistemu kontrole hrane i o organskoj proizvodnji

Radio 021 pre 34 minuta
Vučić: Neće se dogoditi da građani u kanticama kupuju benzin

Vučić: Neće se dogoditi da građani u kanticama kupuju benzin

Jugmedia pre 34 minuta
Nova igra moći ili dogovor veka? Kina povukla neočekivan potez, ali čuva glavni adut protiv SAD

Nova igra moći ili dogovor veka? Kina povukla neočekivan potez, ali čuva glavni adut protiv SAD

Mondo pre 13 minuta
Turistička ponuda Beograda: Lonely Planet svrstao srpsku prestonicu među najuzbudljivije destinacije

Turistička ponuda Beograda: Lonely Planet svrstao srpsku prestonicu među najuzbudljivije destinacije

Euronews pre 49 minuta