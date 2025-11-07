Vremenska prognoza: Oblačno i malo hladnije

Vremenska prognoza: Oblačno i malo hladnije

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama ujutro je moguć i kratkotrajni sneg. Više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od dva do osam, najviša dnevna od 10 do 14. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno i malo hladnije vreme sa uslovima za slabu kišu. Tokom
Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 7. do 11. novembra)

Vremenska prognoza za Zrenjanin: Oblačno i hladnije sa kišom! Jutarnje od 2 dnevne do 14! Vremenska prognoza 7.11.2025. -…

Vreme danas: Oblačno i malo hladnije, temperatura do 14 stepeni

Kako vreme nas očekuje danas?

Oblačno širom zemlje: Na planinama moguć sneg

Danas oblačno: Kada se vraća sunčano vreme?

Stiže promena vremena: kiša, hladnije i moguć sneg na planinama — evo kada dolazi razvedravanje

Mladić izboden nožem u lokalu u Ulici Danila Kiša u Novom Sadu

Deo Bulevara kneza Miloša bez grejanja i tople vode

Izložba o stratezima Batinske bitke - najznačajnije na tlu Vojvodine u Drugom svetskom ratu

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 7. do 11. novembra)

Radno vreme Doma zdravlja Novi Sad za utorak, 11. novembar

