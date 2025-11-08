Građani Hrvatske mogu zaraditi na državnom dugu: Novi trezorski zapisi donose 2,6% prinosa!

Ministarstvo finansija Hrvatske raspisalo je novo izdanje trezorskih zapisa Republike Hrvatske, koje će u prvom krugu moći kupiti i građani.

Cilj emisije je prikupiti 1,2 milijarde evra, uz godišnju kamatnu stopu od 2,6% i dospeće 19. novembra 2026. godine. Ponuda će se realizovati u dva kruga: prvi je namenjen građanima, dok je drugi krug rezervisan za institucionalne investitore. Građani će u prvom krugu moći da upisuju zapise preko poslovnica FINE ili digitalno, putem Ministarstva finansija – web aplikacije E-RIZNICA ili mobilne aplikacije M-RIZNICA. Ovo je 17. izdanje “narodnih” vrednosnih papira u