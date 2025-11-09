FOTO i VIDEO: Novosađani podržali Jaćimovića i blokirali autobusku stanicu, u ponedeljak okupljanje ispred Banovine

Moj Novi Sad pre 8 minuta
FOTO i VIDEO: Novosađani podržali Jaćimovića i blokirali autobusku stanicu, u ponedeljak okupljanje ispred Banovine

Protestni skup u znak podrške autoprevozniku Milomiru Jaćimoviću počeo je u 14 sati na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Ulice Pavla Papa.

Nakon toga, više stotina građana prošetalo se do međumesne autobuske stanice i tu su sat vremena blokirali perone i raskrsnicu kod železničke stanice. Prvo je bila blokirana raskrsnica kod zgrade Policijske uprave Novi Sad. Među građanima i studentima bio je i sam Milomir Jaćimović koji se obrato okupljenima. Izneo je svoja dva zahteva. Da mu vrate autobuse i ponište sve kazne jer su to, kaže, milionski dugovi, pa ček i kad bi i kuću prodao, ne bi bilo dovoljno
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Hrka: Ako je Vučić spreman razgovarati, neka dođe ovdje

Hrka: Ako je Vučić spreman razgovarati, neka dođe ovdje

SEEbiz pre 3 minuta
U štrajk glađu sa Jaćimovićem stupa i njegov sin: "Ne mogu dete da odgovorim"

U štrajk glađu sa Jaćimovićem stupa i njegov sin: "Ne mogu dete da odgovorim"

N1 Info pre 28 minuta
Završena blokada u Novom Sadu, prevoznik Jaćimović najavio štrajk glađu

Završena blokada u Novom Sadu, prevoznik Jaćimović najavio štrajk glađu

Novi magazin pre 37 minuta
Studio Live: Štrajk glađu protiv mašinerije

Studio Live: Štrajk glađu protiv mašinerije

N1 Info pre 1 sat
Održan protest u Novom Sadu: Građani blokirali izlaz sa autobuske stanice u znak podrške Milomiru Jaćimoviću

Održan protest u Novom Sadu: Građani blokirali izlaz sa autobuske stanice u znak podrške Milomiru Jaćimoviću

Danas pre 1 sat
Održan protest u Novom Sadu: Građani blokirali izlaz sa autobuske stanice u znak podrške Milomiru Jaćimoviću

Održan protest u Novom Sadu: Građani blokirali izlaz sa autobuske stanice u znak podrške Milomiru Jaćimoviću

N1 Info pre 2 sata
Završena blokada autobuske stanice: Za sutra najavljen skup kod Banovine

Završena blokada autobuske stanice: Za sutra najavljen skup kod Banovine

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadŠtrajk glađu

Društvo, najnovije vesti »

Milovan Milivojević, otac poginulog mladića u „Namenskoj“, za Danas: „Vučić nije čiste savesti, svi moramo stati iza Dijane…

Milovan Milivojević, otac poginulog mladića u „Namenskoj“, za Danas: „Vučić nije čiste savesti, svi moramo stati iza Dijane Hrke i studenata“

Danas pre 54 minuta
„Prekršen Ustav“: BIRODI pozvao Vučića da ukloni svoje ime sa izbornih lista u Negotinu, Mionici i Sečnju

„Prekršen Ustav“: BIRODI pozvao Vučića da ukloni svoje ime sa izbornih lista u Negotinu, Mionici i Sečnju

Danas pre 58 minuta
SRCE: Vlast kriši autonomiju univerziteta odlukom o osnivanje Fakulteta za srpske studije u Nišu

SRCE: Vlast kriši autonomiju univerziteta odlukom o osnivanje Fakulteta za srpske studije u Nišu

Danas pre 14 minuta
Hrka: Ako je Vučić spreman razgovarati, neka dođe ovdje

Hrka: Ako je Vučić spreman razgovarati, neka dođe ovdje

SEEbiz pre 3 minuta
U štrajk glađu sa Jaćimovićem stupa i njegov sin: "Ne mogu dete da odgovorim"

U štrajk glađu sa Jaćimovićem stupa i njegov sin: "Ne mogu dete da odgovorim"

N1 Info pre 28 minuta