FOTO i VIDEO: Novosađani podržali Jaćimovića i blokirali autobusku stanicu, u ponedeljak okupljanje ispred Banovine

Protestni skup u znak podrške autoprevozniku Milomiru Jaćimoviću počeo je u 14 sati na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Ulice Pavla Papa.

Nakon toga, više stotina građana prošetalo se do međumesne autobuske stanice i tu su sat vremena blokirali perone i raskrsnicu kod železničke stanice. Prvo je bila blokirana raskrsnica kod zgrade Policijske uprave Novi Sad. Među građanima i studentima bio je i sam Milomir Jaćimović koji se obrato okupljenima. Izneo je svoja dva zahteva. Da mu vrate autobuse i ponište sve kazne jer su to, kaže, milionski dugovi, pa ček i kad bi i kuću prodao, ne bi bilo dovoljno