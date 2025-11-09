Savez se hitno oglasio, objavio snimak napada na sudiju: "Utvrdićemo odgovornost svakog pojedinca"

Tokom meča Zonske lige Beograd između ekipa BSK 1926 i Vrčina, odigranog na terenu na Adi Ciganliji, došlo je do incidenta i fizičkog napada na glavnog sudiju Lazara Jančevskog.

Nakon burnih scena na terenu, Fudbalski savez Beograda reagovao je zvaničnim saopštenjem i objavio snimak utakmice kako bi se razjasnilo šta se zaista dogodilo. Saopštenje Fudbalskog saveza Beograda prenosimo u celosti: "Fudbalski savez Beograda objavljuje snimak utakmice između ekipa FK BSK 1926 i FK Vrčin, odigrane 8. novembra na Adi Ciganliji, kako bi javnost imala uvid u spornu situaciju i kako bi se otklonile sve nedoumice i spekulacije. Želimo da se jasno