Savez se hitno oglasio, objavio snimak napada na sudiju: "Utvrdićemo odgovornost svakog pojedinca"

Mondo pre 24 minuta  |  Tijana Jevtić
Savez se hitno oglasio, objavio snimak napada na sudiju: "Utvrdićemo odgovornost svakog pojedinca"

Tokom meča Zonske lige Beograd između ekipa BSK 1926 i Vrčina, odigranog na terenu na Adi Ciganliji, došlo je do incidenta i fizičkog napada na glavnog sudiju Lazara Jančevskog.

Nakon burnih scena na terenu, Fudbalski savez Beograda reagovao je zvaničnim saopštenjem i objavio snimak utakmice kako bi se razjasnilo šta se zaista dogodilo. Saopštenje Fudbalskog saveza Beograda prenosimo u celosti: "Fudbalski savez Beograda objavljuje snimak utakmice između ekipa FK BSK 1926 i FK Vrčin, odigrane 8. novembra na Adi Ciganliji, kako bi javnost imala uvid u spornu situaciju i kako bi se otklonile sve nedoumice i spekulacije. Želimo da se jasno
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Haos u Beogradu, prebijen sudija za vreme meča: Fs Beograda se hitno oglasio saopštenjem!

Haos u Beogradu, prebijen sudija za vreme meča: Fs Beograda se hitno oglasio saopštenjem!

Hot sport pre 25 minuta
Skandal: Vrčinci tukli sudiju Milovanovića (video)

Skandal: Vrčinci tukli sudiju Milovanovića (video)

Sportski žurnal pre 10 minuta
Lazetić se oglasio nakon skandala: Osuđujemo nasilje, biće sankcija (video)

Lazetić se oglasio nakon skandala: Osuđujemo nasilje, biće sankcija (video)

Sportski žurnal pre 5 minuta
Zbog napadnutog sudije oglasio se FSB: Osuđujemo svaki vid nasilja, biće ozbiljnih sankcija

Zbog napadnutog sudije oglasio se FSB: Osuđujemo svaki vid nasilja, biće ozbiljnih sankcija

Dnevnik pre 41 minuta
Nikola Lazetić se oglasio posle napada na sudije: Osuđujemo svaki vid nasilja i nedoličnog ponašanja

Nikola Lazetić se oglasio posle napada na sudije: Osuđujemo svaki vid nasilja i nedoličnog ponašanja

Euronews pre 25 minuta
Hitno oglašavanje FSB, objavljen snimak incidenta sa sudijom! Lazetić: Žestoke sankcije za sve aktere, nema izuzetaka (video)…

Hitno oglašavanje FSB, objavljen snimak incidenta sa sudijom! Lazetić: Žestoke sankcije za sve aktere, nema izuzetaka (video)

Kurir pre 41 minuta
Pojavio se snimak skandala na utakmici u Beogradu: Fudbaler gurnuo sudiju na zemlju, tim izašao sa terena

Pojavio se snimak skandala na utakmici u Beogradu: Fudbaler gurnuo sudiju na zemlju, tim izašao sa terena

Telegraf pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalFudbalski savez

Sport, najnovije vesti »

Remi kod kuće i dalje najčešća opcija za Vranjance: Dinamo Jug - OFK Vršac 1:1

Remi kod kuće i dalje najčešća opcija za Vranjance: Dinamo Jug - OFK Vršac 1:1

Vranje news pre 0 minuta
"Dizelka" ide ka vrhu, pao i Javor u Pančevu!

"Dizelka" ide ka vrhu, pao i Javor u Pančevu!

Sportske.net pre 0 minuta
Da li je to ta prelomna utakmica? Borac se mučio, ali sa penala savladao Trajal

Da li je to ta prelomna utakmica? Borac se mučio, ali sa penala savladao Trajal

Morava info pre 0 minuta
Spartak - Crvena zvezda, uživo: Šampion bez kapitena igra za prvo mesto u Superligi

Spartak - Crvena zvezda, uživo: Šampion bez kapitena igra za prvo mesto u Superligi

Mondo pre 0 minuta
Uživo: Spartak - Crvena zvezda 0:0

Uživo: Spartak - Crvena zvezda 0:0

Sportski žurnal pre 0 minuta