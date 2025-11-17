MUP: Ove nedelje pojačana kontrola saobraćaja, posebno autobusa i kamiona

Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja sprovodi se od danas do nedelje, 23. novembra, u 34 evropske države članice organizacije Mreža saobraćajnih policija Evrope (ROADPOL), navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Saobraćajna policija će, kako se dodaje, prvenstveno kontrolisati puteve sa najintenzivnijim saobraćajem autobusa i teretnih vozila i kontrolisaće poštovanje odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, način prevoza tereta, kao i ispunjenost opštih uslova za učešće vozača tih vozila u saobraćaju. “U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, tokom trajanja akcije poseban akcenat biće na kontroli autobusa kojima se vrši