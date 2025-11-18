Vadeful: Srbija na delu da pokaže podršku Ukrajini

Vesti online pre 1 sat  |  Vesti online (A. S.)
Vadeful: Srbija na delu da pokaže podršku Ukrajini

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful poručio je da “Srbija mora na delu da pokaže podršku Ukrajini” kao i da je neophodno da prilagodi svoju bezbednosnu politiku kada je reč o Ukrajini.

On je to izjavio nakon sastanka sa srpskim ministrom inostranih poslova Markom Đurićem, dodajući da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jasno rekao da se Srbija nalazi na evropskom putu. “Tu izjavu smatram uverljivom i u potpunosti je podržavam. Zato je neophodno da Srbija prilagodi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku politici koju je forumulisala EU, pre svega kada je u pitanju podrška Ukrajini. O tome smo intenzivno razgovarali i apelovao sam još jednom da
