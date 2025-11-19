Sledi nam kratko otopljenje, a onda nagli pad temperature uz kišu i sneg: Nova prognoza RHMZ-a

Mondo pre 15 minuta  |  Mihajlo Sfera

Danas na severu pretežno sunčano. U ostalim predelima oblačno, pre podne sa kišom na jugu i jugoistoku Srbije, a posle podne i uveče padavinska zona proširiće se i na istočne, centralne i zapadne predele naše zemlje. Duvaće slab i umeren, krajem dana u donjem Podunavlju i na jugu Banata i jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12 °C. Od četvrtka (20.11.) umereno do potpuno oblačno, u četvrtak i petak i toplije, a od petka (21.11.) sa češćom
