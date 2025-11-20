Šok preokret u eliti 9! Asmin više ne želi DNK test, loptu potpuno spustio sa Aneli, dogovori za budućnost u toku (foto)

Alo pre 9 minuta
Šok preokret u eliti 9! Asmin više ne želi DNK test, loptu potpuno spustio sa Aneli, dogovori za budućnost u toku (foto)

DNK test zaboravljen, Aneli i on planiraju dalje

Asmin Durdžić više ne želi da radi DNK test u vezi sa ćerkom Norom, koju ima sa Aneli Ahmić. Priznao je da je potpuno spustio loptu kada su u pitanju njihovi odnosi, a čak su postignuti i određeni dogovori vezani za budućnost. - Meni je drago što se desila izolacija. Mi ne možemo da ispravimo ovu sramotu koju smo napravili - rekao je Asmin. ZadrugaOfficial - Da je bila sa Lukom stavila bih, to mi je zanimljivo. Dvoumila sam se prvo između Maje i Asmina, pa sam
Otvori na alo.rs

Alo »

"Iznervirao se što me nema" Aneli i Asmin sve bliži, ponovo se bude emocije: "On je posesivni bivši" (foto)

"Iznervirao se što me nema" Aneli i Asmin sve bliži, ponovo se bude emocije: "On je posesivni bivši" (foto)

Alo pre 39 minuta
Delovi Beograda u subotu bez struje Proverite da li je i vaša ulica na spisku

Delovi Beograda u subotu bez struje Proverite da li je i vaša ulica na spisku

Alo pre 49 minuta
Obezbeđenje se ne pomera iz bele kuće! Filip brutalno napao Bebicu i zapretio mu, učesnici na nogama!

Obezbeđenje se ne pomera iz bele kuće! Filip brutalno napao Bebicu i zapretio mu, učesnici na nogama!

Alo pre 49 minuta
Sve miriše na pomirenje! Ljubavna hemija između Aneli i Asmina ponovo u centru pažnje, ne mogu da sakriju osećanja!

Sve miriše na pomirenje! Ljubavna hemija između Aneli i Asmina ponovo u centru pažnje, ne mogu da sakriju osećanja!

Alo pre 19 minuta
Rusi PRODAJU UDEO u NIS! Na pomolu rešenje krize u snabdevanju energentima za Srbiju

Rusi PRODAJU UDEO u NIS! Na pomolu rešenje krize u snabdevanju energentima za Srbiju

Alo pre 4 satijoš 1 povezana
Alo »

Najnovije vesti »

Vučić prisustvuje poslovnoj konferenciji "Building Futures"

Vučić prisustvuje poslovnoj konferenciji "Building Futures"

RTV pre 4 minuta
Džejang Sihuan na 33. Internacionalnom festivalu u Kragujevcu

Džejang Sihuan na 33. Internacionalnom festivalu u Kragujevcu

RTK pre 14 minuta
Neprocenjivo blago ukradeno iz muzeja: Policija traga za zlatnim artefaktima iz bronzanog doba

Neprocenjivo blago ukradeno iz muzeja: Policija traga za zlatnim artefaktima iz bronzanog doba

Blic pre 14 minuta
Brat i sestra, studenti koje je policija udarala pendrecima i pesnicama, detaljno opisali kakve povrede su zadobili

Brat i sestra, studenti koje je policija udarala pendrecima i pesnicama, detaljno opisali kakve povrede su zadobili

Moj Novi Sad pre 4 minuta
Peskov: Razgovor Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku, ali...

Peskov: Razgovor Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku, ali...

Kurir pre 14 minuta