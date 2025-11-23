EU i SAD treba da nastave trgovinske pregovore sledeće nedelje posle dva meseca pauze

Evropska unija i Sjedinjene Američke Države bi trebalo da nastave trgovinske pregovore sledeće nedelje, nakon dvomesečne pauze, da bi pokušali da reše nerešene probleme u dogovoru o carinama postignutom u julu.

Američki sekretar za trgovinu Hauard Lutnik i predstavnik za trgovinu Džejmison Grir održaće u ponedeljak sastanke na visokom nivou u Briselu sa ministrima, komesarima EU i predstavnicima industrije, prenosi Gardijan. Ovi sastanci licem u lice su prvi razgovori od šestonedeljne blokade rada američke vlade koja je trajala od početkom oktobra. Lutnik i Grir su pozvani na zajednički ručak sa 27 ministara trgovine koji se okupljaju na samitu u ponedeljak. "Moramo da