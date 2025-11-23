EU i SAD treba da nastave trgovinske pregovore sledeće nedelje posle dva meseca pauze

Telegraf pre 35 minuta  |  Telegraf Biznis
EU i SAD treba da nastave trgovinske pregovore sledeće nedelje posle dva meseca pauze

Evropska unija i Sjedinjene Američke Države bi trebalo da nastave trgovinske pregovore sledeće nedelje, nakon dvomesečne pauze, da bi pokušali da reše nerešene probleme u dogovoru o carinama postignutom u julu.

Američki sekretar za trgovinu Hauard Lutnik i predstavnik za trgovinu Džejmison Grir održaće u ponedeljak sastanke na visokom nivou u Briselu sa ministrima, komesarima EU i predstavnicima industrije, prenosi Gardijan. Ovi sastanci licem u lice su prvi razgovori od šestonedeljne blokade rada američke vlade koja je trajala od početkom oktobra. Lutnik i Grir su pozvani na zajednički ručak sa 27 ministara trgovine koji se okupljaju na samitu u ponedeljak. "Moramo da
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Merc razgovarao sa Trampom o planu za Ukrajinu

Merc razgovarao sa Trampom o planu za Ukrajinu

Telegraf pre 1 sat
Nabaci mi na volej

Nabaci mi na volej

Radar pre 2 sata
Irena Joveva: Kosovo ima prepreke ka EU, ali one nisu nepremostive

Irena Joveva: Kosovo ima prepreke ka EU, ali one nisu nepremostive

Danas pre 3 sata
Za EU sporne četiri tačke Trampovog plana

Za EU sporne četiri tačke Trampovog plana

Danas pre 4 sati
"Za to je potreban pristanak EU: I NATO!" Planetarni "uragan" zbog američkog plana: Dok rok curi, 11 svetskih sila stavile su…

"Za to je potreban pristanak EU: I NATO!" Planetarni "uragan" zbog američkog plana: Dok rok curi, 11 svetskih sila stavile su potpis na ovaj papir

Blic pre 5 sati
Bolja milionska kazna, nego migranti, smatra Orban

Bolja milionska kazna, nego migranti, smatra Orban

Danas pre 5 sati
Šta bi značilo probno članstvo Srbije u EU: Brisel ne želi trojanskog konja Rusije

Šta bi značilo probno članstvo Srbije u EU: Brisel ne želi trojanskog konja Rusije

Danas pre 8 sati

Ključne reči

Evropska UnijaBriselNedeljom u dvaEUGardijanTrajalTrayalsjedinjene američke državecarine

Najnovije vesti »

Braća na tavanu pronašli jedan od prvih stripova o Supermenu: Prodali ga za vrtoglavu sumu

Braća na tavanu pronašli jedan od prvih stripova o Supermenu: Prodali ga za vrtoglavu sumu

Blic pre 11 minuta
Neslana šala: Putnik hteo da nasmeje osoblje na aerodromu, pomenuo bombu, ovako su reagovali

Neslana šala: Putnik hteo da nasmeje osoblje na aerodromu, pomenuo bombu, ovako su reagovali

Kurir pre 26 minuta
EU i SAD treba da nastave trgovinske pregovore sledeće nedelje posle dva meseca pauze

EU i SAD treba da nastave trgovinske pregovore sledeće nedelje posle dva meseca pauze

Telegraf pre 35 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Mega - Budućnost u 8. kolu ABA lige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Mega - Budućnost u 8. kolu ABA lige

Telegraf pre 15 minuta
Vučić se sastaje sa kongresmenima iz američkih država Ohajo i Nju Džersi

Vučić se sastaje sa kongresmenima iz američkih država Ohajo i Nju Džersi

RTV pre 1 sat