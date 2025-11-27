Sijarto: Srbija i Mađarska moraju ubrzati izgradnju zajedničkog gasovoda zbog pritiska iz Brisela

Telegraf pre 8 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Sijarto: Srbija i Mađarska moraju ubrzati izgradnju zajedničkog gasovoda zbog pritiska iz Brisela

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je da Evropska komisija pokušava da progura inicijativu da Mađarska smanji oslanjanje na ruski gas i da je zato važno da Srbija i Mađarska udruže kapacitete i ubrzaju izgradnju zajedničkog gasovoda koliko god je to moguće.

Sijarto je rekao i da je to da li će neka mađarska firma, uključujući i MOL, biti deo strukture NIS-a pitanje komercijalnih pregovora između dve strane koje mogu biti zainteresovane, potencijalnog kupca i pre svega vlasnika, bez čije volje nema promene vlasničke strukture. On je dodao da mađarska država nema nikakvu ulogu u tim promenama. "Ukoliko MOL ima interes da pregovara o takvim stavrima s vlasnicima, oni će to svakako uraditi, imaju tu slobodu," objasnio je
