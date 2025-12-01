Vučić slavi nakon pobede na izborama: "Srećan što sam imao vremena da se proveselim sa Danilom za rođendan"

Predsednik Aleksandar Vučić oglasio se na svom nalogu na Instagramu i još jednom se zahvalio građanima na pobedi SNS na lokalnim izborima u tri opštine. - Hvala ljudima na ogromnoj podršci i pobedama u Negotinu, Sečnju i Mionici.

Srećan što sam imao malo vremena da se proveselim sa Danilom za njegov rođendan. Do konačne pobede - napisoa je Vučić na Instagramu. Vučić je ranije večeras, podsetimo, saopštio da je SNS na lokalnim izborima u Negotinu osvojila 69,3 odsto glasova dok u Sečnju na osnovu rezultata sa 16 od 17 biračkih mesta ima 60,9 odsto. SNS je u Mionici prema njegovim rečima osvojila 52,6 odsto glasova. Naglasio je da je u pitanju "izuzetan i neverovatan" rezultat SNS. - Zahvalan