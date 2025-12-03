Era globalnog nereda

Odlučujući faktor za nestanak liberalnog međunarodnog poretka jeste to što je njegov glavni arhitekta – Sjedinjene Države – digao ruke od njega

Svojevremeno je bilo uobičajeno govoriti o „liberalnom međunarodnom poretku“. I bez obzira na to što prateći institucionalni aranžmani često nisu bili u potpunosti ni liberalni, ni međunarodni, ni poreci, upotreba ove formulacije je imala smisla. Na kraju krajeva, svrha nekog ideala i nije da opisuje realnost, već da usmerava postupanje, a većina zemalja je decenijama gajila aspiracije da pripadaju tom poretku i doprinose njegovom razvitku (koliko god da su se neke