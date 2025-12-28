Uhapšen muškarac osumnjičen da je izbo ženu na Novom Beogradu

Uhapšen muškarac osumnjičen da je izbo ženu na Novom Beogradu

Policija je uhapsila osumnjičenog da je u subotu, 27. decembra, izbo i opljačkao jednu ženu na Novom Beogradu.

Kako je saopštio MUP, policija je identifikovala i uhapsila T. K. (44). On se sumnjiči da je u subotu, u hodniku zgrade, šezdesetosmogodišnju ženu više puta ubo nožem, nakon čega joj je oteo torbu i pobegao. Žena je zadobila teške povrede opasne po život. Napad se dogodio oko 13 časova, u zgradi na Bulevaru Arsenija Čarnojevića. Policija je od tada tragala za napadačem i objavila je njegovu fotografiju, uz apel građanima da im jave ako imaju neke informacije o
