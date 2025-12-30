Ministarstvo pozvalo proizvođače mleka da prijave probleme u otkupu

Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je danas poljoprivredne proizvođače da se jave ukoliko su suočeni sa prekidom otkupa mleka ili drugim ozbiljnim poremećajima u poslovanju sa otkupljivačima.

Kako je saopšteno, ministarstvo će sve prijave razmotriti i, u okviru svojih nadležnosti, preduzeti neophodne mere kako bi se pomoglo u rešavanju problema u otkupu i sprečilo prosipanje mleka. Proizvođači se mogu obratiti Кabinetu ministra poljoprivrede od 7.30 do 15.30, na telefon 011 3065038. Izvor: Beta