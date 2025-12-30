Dnevni horoskop za utorak, 30. decembar

Saznajte šta vam zvezde predviđaju za ovaj dan. Kvadrat između Merkura u kući putovanja i obrazovanja, i Saturna u kući neprijatelja, prepreka i ograničenja, donosi vam probleme sa inostranstvom, pravnim aktima, legalizacijom, "papirologijom", poslovnim dogovorima. Napet aspekt između Saturna u kući novca i Merkura, vladaoca vaših finansija, u kući novca, upozorava vas na finansijske probleme i vanredne troškove. Nije trenutak za donošenje važnih poslovnih odluka.