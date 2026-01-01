U Srbiji prvog dana 2026. godine do 10 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas, 1. januara ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno u Banatu, na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, dok se od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje sa zapada, a pored slabog i umerenog južnog i jugozapadnog vetra temperatura će varirati od minus osam do 10 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

U Novom Sadu će biti oblačno i suvo, od sredine dana pretežno sunčano i najvišu dnevnu temperaturu oko sedam stepeni. Početkom naredne nedelje biće oblačno i hladno sa padavinama u svim predelima zemlje.