Medvedev preti osvetom

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik (A. S.)
Medvedev preti osvetom

Namerno i brutalno ubistvo civila u novogodišnjoj noći u Hersonskoj oblasti može se uporediti sa nacističkim zločinom u Hatinu 1943. godine, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, komentarišući napad ukrajinskim dronovima na kafić i hotel na obali Crnog mora u Horliju.

Prema njegovim rečima, odmazda mora stići i počinioce ovog terorističkog napada i njihove komandante, gde god se nalazili – bilo u Ukrajini ili Evropi. Takođe je izjavio da će odmazda za ovaj zločin biti neizbežna i brza tokom ofanzive ruskih oružanih snaga.
