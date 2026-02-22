U napadu u Kijevskoj oblasti poginula jedna osoba, ima dosta povređenih, među njima deca

U napadu u Kijevskoj oblasti poginula jedna osoba, ima dosta povređenih, među njima deca

U ruskom napadu u Kijevskoj oblasti jedna osoba je poginula, a 15 je povređeno, od čega četvoro dece, saopštio je načelnik regionalne vojne administracije Nikolaj Kalašnik, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, najviše povređenih je u okrugu Fastov. "Spasioci su izvukli osam ljudi iz ruševina srušene zgrade, a svi su zadobili povrede različite težine. Petoro povređenih je prebačeno u bolnicu. Jedan od njih je preminuo, ostalima se pruža neophodna pomoć", naveo je Kalašnik. Dodao je da žrtava ima i u okruzima Borispol, Višgorod, Obuhov i Bučan. "Dijagnostikovane su im rane od gelera, posekotine, prelomi, trovanje produktima sagorevanja i akutne
