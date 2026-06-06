Srpski basketaši u polufinalu Svetskog prvenstva!

B92 pre 1 sat
Srpski basketaši u polufinalu Svetskog prvenstva!

Srpski basket tim 3x3 pobedio je Holandiju 21:19 i plasirao se u polufinale svetskog prvenstva.

Šestostruki svetski prvaci porazili su aktuelne olimpijske prvake košem Nemanje Baraća minut pre kraja, za konačnih 21:19, u sjajnom meču u Varšavi. Srpski basketaši su tako nastavili slavnnu tradiciju nepobedivosti u četvrtfinalima na svetskim prvenstvima. U polufinalu čeka ih bolji iz meča Litvanija - Letonija. Holandija je bolje otvorila utakmicu, sa dve ubačene dvojke su napravili razliku u tom delu meča, ali je od vođstva "lala" 13:9 usledilo buđenje i velika
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