Tramp: "Emanuel je moj poseban prijatelj"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas tokom susreta sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, u okviru samita grupe G7, u Evijanu da Francusku smatra velikom zemljom, a Makrona svojim posebnim prijateljem.

"Emanuel je moj poseban prijatelj. Imali smo fantastičan odnos i zajedno smo radili na mnogim dogovorima", rekao je Tramp na početku bilateralnog sastanka. On je, kako navodi Juronjuz, zahvalio Makronu na dosadašnjoj saradnji. "Želim da Vam zahvalim na pomoći. Uvek ste bili od pomoći", dodao je američki predsednik. Tramp se tokom govora osvrnuo i na borilačko veče organizacije UFC, održano u nedelju u Beloj kući u okviru obeležavanja 250 godina od osnivanja