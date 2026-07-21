Delovi Veternika u sredu bez struje
Radio 021 pre 2 sata | 021.rs
Delovi Veternika u sredu, 22. jula neće imati struje. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u
VETERNIK Nikole Tesle 1-13, 2-12, Dobrovoljačka 1-27, 2-28, Omladinska 11-17, 16B-28, Kralja Aleksandra 41-45, od 8 do 13.30 časova Karinska, Miloša Obilića, Ravnogorska, Lička, Školska 54-58, 74, 76, 93, 95, 99, Adiđarska, Kosovke devojke 9-35, 12-34, Milića Barjaktara, Ivana Senkovića 9-33, 10-34, Radivoja Koraća 12-36, Varomont, Telekom, od 8.30 do 13 časova Ive Lole Ribara 1, 1A, Novosadski put 2-12, Gerontološki centar, crkva, parohijska kuća, Mais komerc,