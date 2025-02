Vremenska prognoza za 3. februar: Vraća se jutarnji minus, pada i temperatura

Vremenska prognoza za ponedeljak 3. februar 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 3. februar 2025. godine, biće oblačno u jutarnjim časovima. Jutarnja temperatura od minus tri do tri, a maksimalna tokom dana oko 11 stepeni. U Vojvodini je tokom današnjeg dana moguće slabije naoblačenje. Prosečna temperatura oko 10 stepeni. U utorak 4. februara najniža temperatura od minus pet do tri, a najviša do osam stepeni. Jutro hladno uz maglu i mraz. U sredu 5. februara nastavlja se pad temperature i mogući sneg u