Danas je Mala Gospojina – evo kako se obeležava 2025. godine

Mala Gospojina, praznik posvećen rođenju Presvete Bogorodice, obeležava se svake godine 21. septembra i spada među najznačajnije hrišćanske datume.

U 2025. godini pada u nedelju, što ga čini još svečanijim jer će vernici prisustvovati liturgijama i proslaviti ovaj dan u porodičnom i molitvenom duhu. Mala Gospojina se u narodu smatra praznikom rođenja Bogorodice Marije. Prema predanju, roditelji Presvete Bogorodice, Joakim i Ana, dugo nisu mogli da imaju dece. Bog im je uslišio molitve i darovao kćerku koja će kasnije postati Majka Isusa Hrista. Zato se Mala Gospojina u srpskom narodu poštuje kao praznik novog