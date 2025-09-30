Pokrenut disciplinski postupak protiv urednice Dečijeg programa RTS, zbog emisije u kojoj je dečak govorio o studentima

Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazili su protest zbog kampanje koju protiv odgovorne urednice redakcije Dečijeg programa RTS-a Jelene Popadić Sumić vode tabloidi.

Zbog toga je i grupa novinara RTS-a, okupljena u inicijativi Naš protest, organizovala podršku koleginici. Na protestu je rečeno da je unutar RTS-a pokrenut disciplinski postupak protiv urednice Dečijeg programa. Ispred RTS-a okupili su se radnici Javnog servisa, kako bi pružili podršku svojoj koleginici. Na protestu je saopšteno da je unutar kuće pokrenut disciplinski postupak protiv urednice Dečijeg programa Jelene Popadić Sumić. Zaposleni su organizovali skup u