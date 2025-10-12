Održana sjednica Upravnog odbora NIS-a, predstavljen plan rada u uvjetima sankcija

SEEbiz pre 1 sat
Održana sjednica Upravnog odbora NIS-a, predstavljen plan rada u uvjetima sankcija

BEOGRAD - Upravni odbor NIS-a održao je sjednicu na kojoj je uprava tvrtke predstavila izvješće o operativnom poslovanju u uvjetima sankcija Sjedinjenih Američkih Država, priopćila je danas tvrtka.

Upravni odbor protekao je u konstruktivnoj atmosferi, a definirani su izazovi s kojima se tvrtka suočava u novonastalim okolnostima, navodi se u priopćenju. Uprava je članovima Upravnog odbora predstavila plan osiguranja rada tvrtke u trenutnim uvjetima i provedbu mjera usmjerenih na očuvanje socijalne sigurnosti zaposlenika i opskrbu tržišta dok se situacija sa sankcijama ne riješi na razini nadležnih institucija i dioničara, dodaje se u priopćenju NIS-a. Upravni
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Održana sednica Odbora direktora NIS-a

Održana sednica Odbora direktora NIS-a

Serbian News Media pre 23 minuta
Održana sednica Odbora direktora NIS-a, predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

Održana sednica Odbora direktora NIS-a, predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

NIN pre 34 minuta
Održana sednica Odbora direktora NIS-a, predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

Održana sednica Odbora direktora NIS-a, predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

RTV pre 1 sat
Održana sednica Odbora direktora NIS-a, predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

Održana sednica Odbora direktora NIS-a, predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

Euronews pre 1 sat
Održana sednica Odbora direktora NIS-a: Predstavljen plan rada u uslovima sankcija

Održana sednica Odbora direktora NIS-a: Predstavljen plan rada u uslovima sankcija

Mondo pre 1 sat
Održana sednica Odbora direktora NIS-a, predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

Održana sednica Odbora direktora NIS-a, predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

Sputnik pre 1 sat
Održana sednica Odbora direktora NIS-a: Predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

Održana sednica Odbora direktora NIS-a: Predstavljen plan za rad u uslovima sankcija

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeUpravni odbor

Ekonomija, najnovije vesti »

I u kafanama je sve poskupelo

I u kafanama je sve poskupelo

Kamatica pre 28 minuta
Šta srpski startapi nude na najvećem svetskom sajmu u Dubaiju: Jedan od njih u polufinalu prestižnog takmičenja

Šta srpski startapi nude na najvećem svetskom sajmu u Dubaiju: Jedan od njih u polufinalu prestižnog takmičenja

Danas pre 19 minuta
Počeo Expand North Star 2025, PKS potpisala Memorandum o saradnji sa GITEX Global

Počeo Expand North Star 2025, PKS potpisala Memorandum o saradnji sa GITEX Global

RTV pre 19 minuta
Rumun pokazao koliko zarađuje u Nemačkoj! "Prihod je veliki, ali na kraju meseca ništa ne ostane

Rumun pokazao koliko zarađuje u Nemačkoj! "Prihod je veliki, ali na kraju meseca ništa ne ostane

Blic pre 4 minuta
Održana sednica Odbora direktora NIS-a

Održana sednica Odbora direktora NIS-a

Serbian News Media pre 23 minuta