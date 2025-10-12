Održana sjednica Upravnog odbora NIS-a, predstavljen plan rada u uvjetima sankcija

BEOGRAD - Upravni odbor NIS-a održao je sjednicu na kojoj je uprava tvrtke predstavila izvješće o operativnom poslovanju u uvjetima sankcija Sjedinjenih Američkih Država, priopćila je danas tvrtka.

Upravni odbor protekao je u konstruktivnoj atmosferi, a definirani su izazovi s kojima se tvrtka suočava u novonastalim okolnostima, navodi se u priopćenju. Uprava je članovima Upravnog odbora predstavila plan osiguranja rada tvrtke u trenutnim uvjetima i provedbu mjera usmjerenih na očuvanje socijalne sigurnosti zaposlenika i opskrbu tržišta dok se situacija sa sankcijama ne riješi na razini nadležnih institucija i dioničara, dodaje se u priopćenju NIS-a. Upravni