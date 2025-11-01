Više delova Novog Sada jutros bez vode: Oglasili se iz "Vodovoda i kanalizacije", evo šta je razlog

Blic pre 15 minuta
Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" iz Novog Sada saopštilo je da je zbog nestanka struje u fabrici vode došlo i do prekida u isporuci vode.

"Ekipe iz EPS su na terenu i rade na otklanjanju kvara. Nadamo se da će problem biti brzo rešen", poručili su iz " Vodovoda i kanalizacije", prenosi FoNet portal 021. Kako se navodi, vode nema u centru, na Podbari, na Telepu, Adicama, Satelitu, Detelinari, Rotkvariji, delu Limana, Banatiću, Grbavici, u Kisaču, Futogu, u Veterniku. (FoNet, 021)
