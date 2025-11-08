„Nismo Dijana i ja jedini izgubili decu“: Poruka oca mladića stradalog u Namenskoj

„Danas sam dožao da podržim srcem Dijanu, a vidim da ima i podršku, hvala bogu.

Ja kad sam ušao u moju borbu, nisam imao nikoga, ja sam sam ušao u tu borbu sa mojom porodicom, ali čistog obraza i čistog srca“, kaže Milovan Milivojević, otac mladića koji je stradao u „Namenskoj“ u Lučanima, a koji je danas posetio Dijanu Hrku koja štrajkuje glađu ispred Skupštine. „Jedino što sam rekao Dijani je da se drži i da ima podršku. Hvala bogu, ova mladost je se u Srbiji probudila i to je jedina nada – da ovi mladi ljudi i studenti mogu nešto promeniti.