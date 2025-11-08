„Nismo Dijana i ja jedini izgubili decu“: Poruka oca mladića stradalog u Namenskoj

Danas pre 2 sata  |  N1
„Nismo Dijana i ja jedini izgubili decu“: Poruka oca mladića stradalog u Namenskoj

„Danas sam dožao da podržim srcem Dijanu, a vidim da ima i podršku, hvala bogu.

Ja kad sam ušao u moju borbu, nisam imao nikoga, ja sam sam ušao u tu borbu sa mojom porodicom, ali čistog obraza i čistog srca“, kaže Milovan Milivojević, otac mladića koji je stradao u „Namenskoj“ u Lučanima, a koji je danas posetio Dijanu Hrku koja štrajkuje glađu ispred Skupštine. „Jedino što sam rekao Dijani je da se drži i da ima podršku. Hvala bogu, ova mladost je se u Srbiji probudila i to je jedina nada – da ovi mladi ljudi i studenti mogu nešto promeniti.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Potresan susret Dijane Hrke i Milovana Milivojevića, oca mladića koji je stradao u „Namenskoj“ (video)

Potresan susret Dijane Hrke i Milovana Milivojevića, oca mladića koji je stradao u „Namenskoj“ (video)

Pravda pre 1 sat
Dijana Hrka sedmi dan u štrajku glađu: „Sve je sada u Božjim rukama“

Dijana Hrka sedmi dan u štrajku glađu: „Sve je sada u Božjim rukama“

In medija pre 38 minuta
Otac mladića koji je stradao u "Namenskoj": "Nismo Dijana i ja jedini izgubili decu"

Otac mladića koji je stradao u "Namenskoj": "Nismo Dijana i ja jedini izgubili decu"

Radio 021 pre 2 sata
"Nismo Dijana i ja jedini izgubili decu": Poruka oca mladića stradalog u Namenskoj

"Nismo Dijana i ja jedini izgubili decu": Poruka oca mladića stradalog u Namenskoj

N1 Info pre 2 sata
Potresan susret Dijane Hrke i Milovana Milivojevića: "I kamen bi zaplakao" VIDEO

Potresan susret Dijane Hrke i Milovana Milivojevića: "I kamen bi zaplakao" VIDEO

N1 Info pre 3 sata
Otac mladića poginulog u Namenskoj posetio Dijanu Hrka: „Pokušaće da te iscrpe, drži se“ (VIDEO)

Otac mladića poginulog u Namenskoj posetio Dijanu Hrka: „Pokušaće da te iscrpe, drži se“ (VIDEO)

Nedeljnik pre 2 sata
Otac mladića koji je stradao u „Namenskoj“ u Lučanima posetio Dijanu Hrku

Otac mladića koji je stradao u „Namenskoj“ u Lučanima posetio Dijanu Hrku

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ObrazLučani

Društvo, najnovije vesti »

Pomozimo našem Piroćancu, Mateji Deniću, da progovori! Budimo humani!

Pomozimo našem Piroćancu, Mateji Deniću, da progovori! Budimo humani!

Plus online pre 29 minuta
Umro Vladimir Vukčević, prvi tužilac Srbije za ratne zločine

Umro Vladimir Vukčević, prvi tužilac Srbije za ratne zločine

Beta pre 19 minuta
Filozofski fakultet u Nišu: Osnivanje Fakulteta srpskih studija bi dovelo u pitanje opstanak čitavog univerzitetskog sistema

Filozofski fakultet u Nišu: Osnivanje Fakulteta srpskih studija bi dovelo u pitanje opstanak čitavog univerzitetskog sistema

Danas pre 29 minuta
Pomen u Beogradu u Lisičjem potoku svim nevinim žrtvama komunističkog režima u Srbiji

Pomen u Beogradu u Lisičjem potoku svim nevinim žrtvama komunističkog režima u Srbiji

RTV pre 9 minuta
Kosovska Mitrovica: Liturgiju povodom gradske slave služio mitropolit Teodosije

Kosovska Mitrovica: Liturgiju povodom gradske slave služio mitropolit Teodosije

RTV pre 15 minuta