EU na ivici najveće krize...

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen suočava se sa najtežim izazovom po odgovornost institucija EU u poslednjoj generaciji.

To se dešava nakon što je pokrenuta istraga o navodnoj prevari u koju su upleteni visoki zvaničnici i koja bi, ukoliko se dokažu optužbe, mogla da preraste u veliku političku krizu, piše briselski Politiko. Evropsko javno tužilaštvo saopštilo je da su bivša potpredsednica Komisije EU Federika Mogerini i visoki diplomata Stefano Sanino pritvoreni zbog sumnje da tenderski postupak iz 2021. i 2022. godine, povezan sa osnivanjem diplomatske akademije pri Koledžu