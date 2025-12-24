Otkriven razlog ubistava u Moskvi

B92 pre 32 minuta
U Moskvi su noćas ubijena dva službenika ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su učestvovali u ratu protiv Ukrajine i mučili ukrajinske ratne zarobljenike, saopštili su izvori iz Glavne obaveštajne uprave.

Oko jedan sat ujutru, lokalni stanovnik, u znak protesta protiv agresivne politike Kremlja, ubio je dva ruska policajca. Približavajući se policijskom automobilu parkiranom u blizini policijske stanice, muškarac je bacio paket sa eksplozivom kroz prozor automobila, što je izazvalo eksploziju. Prema izvoru vojne obaveštajne službe, u eksploziji su na licu mesta poginula dva ruska policajca, a još dvojica su hospitalizovana sa teškim povredama. Izvori u GUR-u
Ključne reči

MoskvaUkrajinaMinistarstvo unutrašnjih poslova

