"Parking servis" objavio: Ovih dana u Beogradu parking je besplatan

Blic pre 21 minuta
Javne garaže i parkirališta radiće bez prekida tokom cele praznične sezone.

Redovna kontrola i naplata parkiranja, kao i rad šaltera, nastavljaju se 3. januara. JKP "Parking servis" obaveštava korisnike svojih usluga da neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom novogodišnjih praznika, u četvrtak i petak, 1. i 2. januara 2026. godine, kao i na Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara 2026. godine. Tih dana će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića
Kamatica pre 25 minuta
Nedeljnik pre 16 minuta
Kurir pre 26 minuta
Rešetka pre 26 minuta
Politika pre 11 minuta
N1 Info pre 40 minuta
RTV pre 56 minuta
Kamatica pre 25 minuta
RTV pre 11 minuta
Jugmedia pre 16 minuta
Nedeljnik pre 16 minuta
Zoom UE pre 15 minuta