Oglasio se Maduro iz zatvorske ćelije: "Mi smo borci..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Nikolas Maduro Gera, sin uhapšenog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, izjavio je da je njegov otac poručio iz zatvorske ćelije u Sjedinjenim Američkih Državama da su on i njegova supruga Silija Flores, koja se nalazi u istoj pritvorskoj jedinici u Njujorku, "dobro" i da su oni "borci". "Dobro smo.

Mi smo borci. Ne budite tužni", preneo je Nikolas Maduro Gera reči svog oca na video-snimku koji je objavila vladajuća Ujedinjena socijalistička stranka Venecuele, navodeći da su mu to preneli Madurovi advokati, prenosi "Figaro". Nikolas Maduro i Silija Flores izvedeni su 3. januara iz Venecuele u vojnoj operaciji specijalnih američkih snaga, nakon čega su uhapšeni i smešteni u pritvorsku jedinicu u Njujorku, a u tom gradu im je 5. januara počelo suđenje po
