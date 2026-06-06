Bez velikih vrućina narednih dana

Ozon press pre 1 sat
Bez velikih vrućina narednih dana

Nakon jutarnje kiše na severu, popodne suvo sa sunčanim periodima u severnim i centralnim predelima, a na jugozapadu i jugu Srbije razvoj oblaka sa povremenomkišom i lokalnim pljuskovima.

Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Maksimalna temperatura od 24°C na zapadu Srbije do 29°C u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 17°C do 21°C. U nedelju ujutru će biti više oblaka na zapadu i jugu Srbije uz moguću povremenu kišu. Sredinom dana se ovi oblaci postepeno razilaze i odlaze ka jugoistoku tako da se očekuje suvo popodne nakon 14h sa dužim sunčanim periodima u svim krajevima. Na severu Srbije i u Timočkoj Krajini veći
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