NIS podneo dopunjeni novi zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

RTS pre 31 minuta
Naftna industrija Srbije je pre ponoći, vašingtonskoj administraciji predala dopunjen novi zahtev za odlaganje sankcija, saznaje RTS. Do sada su sankcije odlagane osam puta.

Naftna industrija Srbije traži novu licencu, kako bi kompanija nastavila rad i posle 8. oktobra, kada ističe prethodno odlaganje pune primene sankcija koje Sjedinjene Američke Države uvode zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji. NIS je ovog meseca ponovio i zahtev za skidanje sa te liste sankcija. Kako se bliži 8. oktobar, kada ističe i osmo odlaganje sankcija NIS-u, pojačavaju se diplomatski pregovori Srbije sa Vašingtonom i Moskvom. Predsednik Srbije u
Kurir pre 16 minuta
Radio 021 pre 26 minuta
