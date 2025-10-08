Legendarne replike iz filmova i serija Zdravka Šotre VIDEO

Poznati reditelj i scenarista Zdravko Šotra, autor nekih od najgledanijih televizijskih serija i filmova u istoriji domaće kinematografije, tokom bogate karijere potpisao je preko 120 ostvarenja koja su obeležila jugoslovensku i srpsku televiziju i film. Podsetimo, reditelj i scenarista Zdravko Šotra, koji je potpisao više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti, kako na televiziji tako i u bioskopima, preminuo je u 93. godini.

Stvaralački potpis Zdravka Šotre decenijama obeležava televiziju i film, a neke od replika iz filmova i serija koje je potpisao koristimo svakodnevno i malo ko nije čuo za njih. U režiji Zdravka Šotre, film "Lajanje na zvezde" premijeru je imao 1. januara 1998. i u trenutku plasirao Natašu Tapušković (Danica) i Dragana Mićanovića (Filozof) među najslađe parove domaće kinematografije. "Kako Tanjug javlja – ja te volim", ostala je legendarna ljubavna izjava. Kao i